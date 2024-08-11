При падении ракеты на жилой дом в Курске пострадали 13 человек
13 человек пострадали при падении сбитой украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал он в телеграм-канале.
Повреждения получил девятиэтажный дом — там выбиты стекла в окнах и на балконах. Кроме того, загорелись несколько автомобилей. Возникший пожар потушили. В МЧС сообщили, что были спасены 15 человек, 30 эвакуированы.
В 23:39 10 августа во всей области была объявлена ракетная опасность. Затем в городе прозвучала серия взрывов.
После прорыва границы ВСУ в Суджанском районе области 6 августа в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, до этого случая в Курске не было последствий после атак. «Росатом» сообщал, что обломки сбитых ракет находили на территории Курской АЭС — она находится в Курчатове, в 40 км от Курска, ближе к границе с Украиной, чем столица региона. В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут боестолкновения с украинскими силами.
Из этих и других приграничных районов идет добровольная эвакуация. Смирнов сообщил ночью 11 августа, что поручил ускорить выезд жителей Беловского района — соседнего с Суджанским. В безопасные места из приграничья отселили более 76 тыс. курян.
Ночью 10 августа в области объявили режим контртеррористической операции (КТО) — он также действует в соседних Белгородской и Брянской областях.
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