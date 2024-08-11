КНДР вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Северная Корея запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары, предположительно, с мусором, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Комитете начальников штабов Вооруженных сил республики Корея отметили, что это первый за почти две недели запуск шаров со стороны КНДР. Как пишет агентство, последний раз Пхеньян делал это 24 июля.

По данным военных, в этот раз шары летели по направлению к северу провинции Кенгидо рядом с Сеулом. С 28 мая КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 3,6 тыс. шаров с мусором, сообщает Yonhap.

В конце июля Южная Корея и США призвали Пхеньян прекратить запуски шаров с мусором. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик подчеркнул, что такие действия несут в себе угрозу для суверенитета его страны и нарушают соглашение о перемирии. В КНДР кампанию по запуску шаров с мусором назвали ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.