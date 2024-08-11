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Политика ,  
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КНДР вновь запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Северная Корея запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары, предположительно, с мусором, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Комитете начальников штабов Вооруженных сил республики Корея отметили, что это первый за почти две недели запуск шаров со стороны КНДР. Как пишет агентство, последний раз Пхеньян делал это 24 июля.

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Политика
Фото:Yonhap / Reuters

По данным военных, в этот раз шары летели по направлению к северу провинции Кенгидо рядом с Сеулом. С 28 мая КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 3,6 тыс. шаров с мусором, сообщает Yonhap.

В конце июля Южная Корея и США призвали Пхеньян прекратить запуски шаров с мусором. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик подчеркнул, что такие действия несут в себе угрозу для суверенитета его страны и нарушают соглашение о перемирии. В КНДР кампанию по запуску шаров с мусором назвали ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.

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Теги
КНДР Южная Корея воздушные шары мусор
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