Воздушные шары из КНДР прервали работу аэропорта Сеула
Воздушные шары, прилетевшие с территории КНДР, парализовали ночью работу международного аэропорта Сеула Инчхон, сообщило агентство Yonhap.
Внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны примерно на три часа.
Вечером во вторник, 25 июня, Северная Корея отправила еще одну партию больших воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, это стало шестой такой акцией с конца мая.
По информации представителей аэропорта, решение о приостановке вылетов было принято из-за опасений по поводу возможных несчастных случаев из-за засасывания воздушных шаров в двигатели самолетов.
В некоторых атаковавших Сеул воздушных шарах были обнаружены паразиты, сообщают южнокорейские власти, но никаких вредных веществ обнаружено не было.
В Северной Корее заявляют, что таким способом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей.
9 июня Южная Корея заявила о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи.
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