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Политика ,  
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Воздушные шары из КНДР прервали работу аэропорта Сеула

Фото: Yonhap / Reuters
Фото: Yonhap / Reuters

Воздушные шары, прилетевшие с территории КНДР, парализовали ночью работу международного аэропорта Сеула Инчхон, сообщило агентство Yonhap.

Внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны примерно на три часа.

Вечером во вторник, 25 июня, Северная Корея отправила еще одну партию больших воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, это стало шестой такой акцией с конца мая.

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Фото:Yonhap / Reuters

По информации представителей аэропорта, решение о приостановке вылетов было принято из-за опасений по поводу возможных несчастных случаев из-за засасывания воздушных шаров в двигатели самолетов.

В некоторых атаковавших Сеул воздушных шарах были обнаружены паразиты, сообщают южнокорейские власти, но никаких вредных веществ обнаружено не было.

В Северной Корее заявляют, что таким способом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей.

9 июня Южная Корея заявила о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи.

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Теги
Северная Корея Южная Корея воздушные шары аэропорты
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