В Хомутовском районе Курской области организовали добровольную эвакуацию

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В Хомутовском районе Курской области организовали выезд местных жителей, сообщил глава района Юрий Хрулев в телеграм-канале. Он подчеркнул, что эвакуацию проводят в целях безопасности, несмотря на спокойную обстановку и отсутствие боев на этой территории, отметил Хрулев.

«В целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах», — написал глава района.

Покидающих территорию граждан просят обращаться в сельские советы, в районную администрацию, а также по номеру телефона 112. Эвакуированных поселят в пунктах временного размещения, добавил Хрулев.

Хомутовский район граничит с Рыльским, Льговским, Конышевским, Дмитриевским районами Курской области, а также с Брянской областью и Сумской областью Украины.

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои. По данным Минобороны, ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В области ввели режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО.

МЧС отправило в Курскую область дополнительные силы и средства на фоне боев в регионе. В частности, при поддержке Москвы за сутки в Курской области обустроили 24 пункта временного размещения на 20 тыс. человек.

По данным курских властей, после начала боевых действий на территории региона с приграничных территорий на личном и общественном транспорте выехали несколько тысяч человек. Эвакуация также ведется при поддержке местной администрации. Тем, кто покинул свои дома, пообещали выплатить 10 тыс. руб. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.