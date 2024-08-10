 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Хомутовском районе Курской области организовали добровольную эвакуацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Хомутовском районе Курской области организовали выезд местных жителей, сообщил глава района Юрий Хрулев в телеграм-канале. Он подчеркнул, что эвакуацию проводят в целях безопасности, несмотря на спокойную обстановку и отсутствие боев на этой территории, отметил Хрулев.

«В целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах», — написал глава района.

Покидающих территорию граждан просят обращаться в сельские советы, в районную администрацию, а также по номеру телефона 112. Эвакуированных поселят в пунктах временного размещения, добавил Хрулев.

Хомутовский район граничит с Рыльским, Льговским, Конышевским, Дмитриевским районами Курской области, а также с Брянской областью и Сумской областью Украины.

Власти Льговского района заявили, что там бои с ВСУ не ведутся
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои. По данным Минобороны, ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В области ввели режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО.

МЧС отправило в Курскую область дополнительные силы и средства на фоне боев в регионе. В частности, при поддержке Москвы за сутки в Курской области обустроили 24 пункта временного размещения на 20 тыс. человек.

По данным курских властей, после начала боевых действий на территории региона с приграничных территорий на личном и общественном транспорте выехали несколько тысяч человек. Эвакуация также ведется при поддержке местной администрации. Тем, кто покинул свои дома, пообещали выплатить 10 тыс. руб. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Курская область Военная операция на Украине эвакуация
Материалы по теме
«Искандер» уничтожил командный центр ВСУ в Курской области
Политика
МЧС развернуло в Курске палаточный городок для бежавших из зоны боев
Политика
Алаудинов назвал бои в Курской области «решающей битвой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Румынка получила серьезную травму на олимпийском турнире по борьбеСпорт, 16:34
НАТО подняло истребители из-за российского самолета над Балтийским моремПолитика, 16:33
Белоруссия начала консультации с союзниками из-за действий КиеваПолитика, 16:24
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Польша закупит у США несколько сотен ракет на более чем $850 млнПолитика, 16:19
США сняли запрет на продажу наступательного оружия Саудовской АравииПолитика, 16:11
В Израиле назвали атакованную в Газе школу командным центром ХАМАСПолитика, 16:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Тоттенхэм» совершил самый дорогой трансфер межсезоньяСпорт, 15:51
МИД заявил о глубоком потрясении от удара по школе в секторе ГазаПолитика, 15:47
В Хомутовском районе Курской области организовали добровольную эвакуациюПолитика, 15:34
Йокич принес Сербии бронзу. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:30
«Калашников» объявил о поступлении в войска нового пулемета РПЛ-20Политика, 15:27
Французские волейболисты завоевали золото на второй Олимпиаде подрядСпорт, 15:25
В Киеве оценили стягивание белорусских сил к границе с УкраинойПолитика, 15:20