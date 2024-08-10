Курский губернатор сообщил о сбитой над регионом ракете
Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Есть ли в результате атаки пострадавшие или разрушения, он не уточнил.
За несколько минут до этого в регионе объявили ракетную опасность. Она действовала 6 минут.
В Курской области введен режим ЧС федерального уровня на фоне вторжения в регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои в приграничье продолжаются с утра 6 августа.
В области регулярно объявляют ракетную тревогу, сигнал воздушной тревоги включают несколько раз за день. С момента вторжения курские власти неоднократно сообщали о перехвате ракет над регионом. По данным Минобороны, за три дня боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.
В ночь на 10 августа в Курской области объявили режим контртеррористической операции (КТО). В приграничных районах региона идет эвакуация. По данным Минздрава на вечер 8 августа, в результате атак украинских военных на Курскую область пострадали 66 человек, в том числе девять детей.
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