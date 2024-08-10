 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Сюжет
Новое правительство 2024
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами по национальным и федеральным проектам и вопросам государственной политики, сообщила пресс-служба правительства России в телеграм-канале.

Вице-премьер Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов.

Другому зампредседателя правительства Дмитрию Патрушеву отдали контроль над нацпроектом «Экология»: теперь в его ведении находится координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

«Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития», — пояснили в правительстве.

Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между заместителями
Политика
Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами

В мае в России был сформирован новый состав правительства, в него вошли десять вице-премьеров.

Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями 17 мая. Тогда сферу ограничения выбросов парниковых газов закрепили за Патрушевым, а проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» — за вице-премьером Маратом Хуснуллином.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Персоны
Михаил Мишустин Александр Новак Николай Патрушев правительство
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Александр Новак фото

Александр Новак

вице-премьер России
23 августа 1971 года
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России
11 июля 1951 года
Материалы по теме
Мишустин уволил Надежду Преподобную с поста замминистра культуры
Политика
Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между заместителями
Политика
Путин рассказал об условии для ухода в отпуск членов правительства России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией⁠Политика, 11:53
Россияне пропустят церемонию закрытия ОлимпиадыСпорт, 11:50
Величайший марафонец впервые в истории остался без медали ОлимпиадыСпорт, 11:41
Власти Льговского района заявили, что там бои с ВСУ не ведутсяПолитика, 11:39
Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерамиПолитика, 11:30
Главу Сергиева Посада задержали по подозрению в коррупцииПолитика, 11:25
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после авиакатастрофыПолитика, 11:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Роснедрах рассказали о значении марганцевого месторождения в ЗапорожьеПолитика, 11:17
«Росатом» сообщил о штатной работе Курской АЭСПолитика, 11:12
Чем режим КТО отличается от режима повышенной готовности для водителейАвто, 11:10
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:10
Почему ведущие партии ФРГ склоняются к реформе шенгенской системыПолитика, 11:02
Что такое олигополия в экономике и чем она отличается от монополииИнвестиции, 11:00
В правительстве объяснили, как оформить выплаты жителям Курской областиОбщество, 10:59