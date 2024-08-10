Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами по национальным и федеральным проектам и вопросам государственной политики, сообщила пресс-служба правительства России в телеграм-канале.
Вице-премьер Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов.
Другому зампредседателя правительства Дмитрию Патрушеву отдали контроль над нацпроектом «Экология»: теперь в его ведении находится координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».
«Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития», — пояснили в правительстве.
В мае в России был сформирован новый состав правительства, в него вошли десять вице-премьеров.
Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями 17 мая. Тогда сферу ограничения выбросов парниковых газов закрепили за Патрушевым, а проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» — за вице-премьером Маратом Хуснуллином.
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