Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами по национальным и федеральным проектам и вопросам государственной политики, сообщила пресс-служба правительства России в телеграм-канале.

Вице-премьер Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая сферу ограничения выбросов парниковых газов.

Другому зампредседателя правительства Дмитрию Патрушеву отдали контроль над нацпроектом «Экология»: теперь в его ведении находится координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

«Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития», — пояснили в правительстве.

В мае в России был сформирован новый состав правительства, в него вошли десять вице-премьеров.

Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями 17 мая. Тогда сферу ограничения выбросов парниковых газов закрепили за Патрушевым, а проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» — за вице-премьером Маратом Хуснуллином.