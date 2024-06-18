Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между заместителями
Премьер Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству федеральных проектов между четырьмя своими заместителями.
1. Дмитрий Григоренко — проекты из программы «Цифровая экономика», а также «Доступ в интернет», «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для ИТ».
2. Виталий Савельев — направления нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», а также программы, связанные с развитием портов, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры.
3. Марат Хуснуллин — «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла», «Реинжиниринг правил промышленного строительства».
4. Дмитрий Чернышенко — федеральный проект «Профессионалитет».
Всего в новом составе правительства десять вице-премьеров.
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