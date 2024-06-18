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Новое правительство 2024 ,  
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Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между заместителями

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Новое правительство 2024
Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами
Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству федеральных проектов между четырьмя своими заместителями.

1. Дмитрий Григоренко — проекты из программы «Цифровая экономика», а также «Доступ в интернет», «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для ИТ».

2. Виталий Савельев — направления нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», а также программы, связанные с развитием портов, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры.

3. Марат Хуснуллин — «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла», «Реинжиниринг правил промышленного строительства».

4. Дмитрий Чернышенко — федеральный проект «Профессионалитет».

Всего в новом составе правительства десять вице-премьеров.

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Михаил Мишустин правительство Дмитрий Григоренко Дмитрий Чернышенко Виталий Савельев Марат Хуснуллин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Марат Хуснуллин фото

Марат Хуснуллин

вице-премьер России
9 августа 1966 года
Дмитрий Чернышенко фото

Дмитрий Чернышенко

вице-премьер России
20 сентября 1968 года
Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

вице-премьер России
18 января 1954 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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