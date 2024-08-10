«Касперский» предупредил о схеме мошенников с групповыми чатами

Мошенники начали использовать новую схему с корпоративными групповыми чатами, сообщил «РИА Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, злоумышленники создают чаты и добавляют в них сотрудников организации, а также фейковые аккаунты их руководителей. После этого от лица начальника они пишут, что в компании проходит проверка и предупреждают работников о звонке «от правоохранительных или контролирующих организаций».

Далее мошенники могут попросить потенциальных жертв перевести средства, в том числе взятые в кредит, на посторонние счета якобы для организации. Злоумышленники также могут предложить установить какое-либо программное обеспечение или включить демонстрацию экрана.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что мошенники вводят людей в заблуждение, ведя переписку в чате от лица не только их руководителей, но и коллег. Голованов призвал перепроверять информацию, которая поступает от знакомых, и посоветовал лично звонить людям, от имени которых поступают сообщения о предстоящих проверках.

В июле «Известия» писали о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудников коммунальных служб и обманным путем берут на их имена кредиты. По словам пострадавших, аферисты притворяются работниками компаний «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт» и предлагают жертвам перерасчет платежей, скидки на ЖКУ или проверку счетчиков.

Как писала газета, преступники узнают от граждан коды из СМС, чтобы зайти на их аккаунты на «Госуслугах». Получив конфиденциальную информацию, мошенники берут кредиты на имена жертв или выводят личные средства со счетов.