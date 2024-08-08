Мошенники вынудили профессора ГИТИСа отдать им почти ₽4 млн
Мошенники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, выманили у профессора ГИТИСа почти 4 млн руб., сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.
По их информации, инцидент произошел между 31 июля и 5 августа. На телефон 70-летней женщины через WhatsApp позвонили неизвестные и «под предлогом сохранения денежных средств» убедили ее снять и передать им 3 млн 873 тыс. руб. Профессор обналичила деньги со счетов в Сбербанке и ВТБ и в несколько этапов отдала их злоумышленникам. Поняв, что ее обманули и злоупотребили доверием, профессор 7 августа обратилась в полицию.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГИТИСа, ВТБ, Сбербанка и направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
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