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Финансы ,  
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«Известия» узнали о звонках мошенников россиянам под видом коммунальщиков

«Известия»: мошенники вымогают деньги у россиян под видом коммунальщиков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников коммунальных служб и обманным путем берут на их имена кредиты, сообщают «Известия».

По словам пострадавших от злоумышленников, аферисты притворяются работниками компаний «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт» и предлагают жертвам перерасчет платежей, скидки на ЖКУ или проверку счетчиков. Одному из пострадавших — жителю Подмосковья — сообщили, что ему якобы положена выплата в размере 70 тыс. руб. «в связи с достижением 50-летия».

В ходе беседы преступники узнают от граждан коды из СМС, чтобы зайти на их аккаунты на «Госуслугах». Получив конфиденциальную информацию, мошенники берут кредиты на имена жертв или выводят личные средства со счетов. Некоторых граждан злоумышленники убеждают, что те переводят деньги на территорию Украины.

Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что в июле в полиции зафиксировали рост обращений по данной теме. По факту заявлений пострадавших граждан следователи возбудили десятки уголовных дел. Некоторые жертвы перевели мошенникам более 10 млн руб.

ЦБ назвал новые признаки мошеннических операций
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июле Центробанк расширил список признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки при предотвращении мошеннических операций. Финансовые организации должны будут приостанавливать операции, если в их собственной базе счет, на который переводят средства, значится как мошеннический.

Еще одним признаком мошенничества является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Также финорганизации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве. Всего в списке признаков мошеннических операций шесть критериев.

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Теги
мошенничество коммунальные службы телефонное мошенничество
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