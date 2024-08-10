В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной китайской секты

В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной китайской сектыВ Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной секты «Фалуньгун»
Двух организаторов запрещенной китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа» (признана Минюстом нежелательной на территории России) арестовали в Краснодаре, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.
«Двое подозреваемых в организации деятельности <...> иностранной неправительственной структуры «Фалуньгун» <...> заключены под стражу», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
По версии следствия, с июля 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемые принимали участие в запрещенной организации. Они знали об этом, но продолжали свою деятельность, а также привлекали новых участников.
Кроме того, они разрабатывали и распространяли специализированную литературу, а также информацию о деятельности «Фалуньгун», в том числе в интернете.
Следователи провели около 20 обысков — они обнаружили и изъяли средства связи, запрещенную литературу и атрибутику.
Мужчин обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса — организация деятельности иностранной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории России. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
В мае 2024 года россиянку Наталью Миненкову обвинили в организации работы движения «Фалуньгун» и в распространении книг из списка экстремистской литературы.
В 2020 году в перечень нежелательных в России попали несколько американских и британских организаций, связанных с «Фалуньгун».
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