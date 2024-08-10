 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной китайской секты

В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной секты «Фалуньгун»

Двух организаторов запрещенной китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа» (признана Минюстом нежелательной на территории России) арестовали в Краснодаре, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.

«Двое подозреваемых в организации деятельности <...> иностранной неправительственной структуры «Фалуньгун» <...> заключены под стражу», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По версии следствия, с июля 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемые принимали участие в запрещенной организации. Они знали об этом, но продолжали свою деятельность, а также привлекали новых участников.

Кроме того, они разрабатывали и распространяли специализированную литературу, а также информацию о деятельности «Фалуньгун», в том числе в интернете.

Лидера кенийской секты «Хорошие новости» обвинили в убийстве 191 ребенка
Общество
Пол Маккензи

Следователи провели около 20 обысков — они обнаружили и изъяли средства связи, запрещенную литературу и атрибутику.

Мужчин обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса — организация деятельности иностранной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории России. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

В мае 2024 года россиянку Наталью Миненкову обвинили в организации работы движения «Фалуньгун» и в распространении книг из списка экстремистской литературы.

В 2020 году в перечень нежелательных в России попали несколько американских и британских организаций, связанных с «Фалуньгун».

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Краснодарский край арест запрещенные организации Следственный комитет секта
Материалы по теме
Жителя Амурской области обвинили в госизмене за помощь ВСУ
Политика
Россиянку обвинили в организации деятельности запрещенной китайской секты
Общество
Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной китайской сектыПолитика, 02:17
Семь человек погибли при крушении самолета в ЧилиОбщество, 02:02
Росстат оценил естественную убыль населенияОбщество, 01:55
Что нужно знать и как себя вести в зоне КТО. ИнструкцияПолитика, 01:18
Француженка потеряла сознание во время забега на ОлимпиадеСпорт, 01:12
Канада ввела санкции против Коли ЛукашенкоПолитика, 00:54
В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО⁠Политика, 00:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на ОлимпиадеСпорт, 00:23
Постпредство России заявило об угрозе от ВСУ не только для Курской АЭСПолитика, 00:19
В Брянской области ввели режим КТО⁠Политика, 00:05
Вучич рассказал о данных из России о готовящемся в Сербии госпереворотеПолитика, 00:01
Испания выиграла футбольный турнир. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 09 авг, 23:58
МИД сообщил, что нет данных о россиянах на упавшем в Бразилии самолетеОбщество, 09 авг, 23:54
Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщинСпорт, 09 авг, 23:48