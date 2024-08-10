В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной китайской секты В Краснодаре арестовали двух организаторов запрещенной секты «Фалуньгун»

Двух организаторов запрещенной китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа» (признана Минюстом нежелательной на территории России) арестовали в Краснодаре, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.

«Двое подозреваемых в организации деятельности <...> иностранной неправительственной структуры «Фалуньгун» <...> заключены под стражу», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По версии следствия, с июля 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемые принимали участие в запрещенной организации. Они знали об этом, но продолжали свою деятельность, а также привлекали новых участников.

Кроме того, они разрабатывали и распространяли специализированную литературу, а также информацию о деятельности «Фалуньгун», в том числе в интернете.

Следователи провели около 20 обысков — они обнаружили и изъяли средства связи, запрещенную литературу и атрибутику.

Мужчин обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 Уголовного кодекса — организация деятельности иностранной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории России. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

В мае 2024 года россиянку Наталью Миненкову обвинили в организации работы движения «Фалуньгун» и в распространении книг из списка экстремистской литературы.

В 2020 году в перечень нежелательных в России попали несколько американских и британских организаций, связанных с «Фалуньгун».