Лидера кенийской секты «Хорошие новости» обвинили в убийстве 191 ребенка

Пол Маккензи (Фото: Reuters)

Суд предъявил обвинения в убийстве 191 ребенка лидеру секты «Хорошие новости» Полу Маккензи и еще 29 человекам, сообщает офис генпрокурора Кении в соцсети X (бывший Twitter).

Кенийская газета The Star отмечает, что обвиняемые не признают свою вину, а один из подозреваемых — Эванс Коломбе Сирия — был признан недееспособным из-за инсульта, который случился у него во время пребывания под стражей. Ему предъявят обвинение повторно спустя месяц после прохождения дополнительного теста на психическое здоровье.

По данным издания, из 191 детских тел, найденных в отдаленных поселениях на востоке Кении, были опознаны 11.

Адвокаты заявили о намерении оспорить количество пунктов обвинения, предъявленного их клиентам. Обвинение подало ходатайство о несогласии с освобождением обвиняемых под залог. Судья постановила защите представить свои предварительные возражения до 13 февраля 2023 года, а обвинению — ответить на них к 20 февраля 2024 года.

Следующее заседание суда назначено на 7 марта.

Пол Маккензи — бывший таксист, впоследствии он стал пастором и основателем секты «Хорошие новости», которая проповедовала экстремальное голодание. Он также запрещал последователям своего культа отдавать детей в школу и ложиться в больницу, называя такие учреждения сатанинскими, передает Reuters. Участники его секты жили в лесу Шакахола на востоке Кении, где в апреле 2023 года было найдено свыше 400 тел. Тогда же пастора арестовали.