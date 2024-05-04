Россиянку обвинили в организации деятельности запрещенной китайской секты
Тушинский суд Москвы на месяц, до 27 июня, арестовал Наталью Миненкову, которую обвиняют по делу об организации деятельности китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа» (признана в России нежелательной организацией и запрещена). В 2020 году в перечень нежелательных в России попали несколько американских и британских организаций, связанных с «Фалуньгун».
Пресс-служба московских судов называет Миненкову членом ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». Дело против нее заведено по ч. 3 ст. 284.1 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
Следствие считает, что женщина выступала как организатор, разработчик и исполнитель мероприятий, «направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных в России организаций», и при общении с членами центра «применяла различные меры конспирации». Следственный комитет накануне сообщил, что она распространяла книги движения, в том числе «Чжуань Фалунь», которая признана в России экстремистской.
Книгу «Чжуань Фалунь» написал Ли Хунчжи, который в 1990-х основал движение «Фалуньгун». В его основе лежит гимнастика цигун (оздоровительная гимнастика) в сочетании с элементами буддизма, даосизма и конфуцианства. В 1999 году власти материкового Китая запретили деятельность «Фалуньгун», Ли Хунчжи был объявлен в розыск. Власти выдали ордер на арест лидера движения, который в тот момент жил в США, страна отказалась его экстрадировать.
В пятницу, 3 мая, следователи в Москве провели обыски у предполагаемых сторонников движения, вместе с Миненковой были задержаны еще три человека.
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