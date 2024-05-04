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Россиянку обвинили в организации деятельности запрещенной китайской секты

Суд в Москве арестовал обвиняемую в организации деятельности секты «Фалуньгун»
Наталью Миненкову обвиняют в организации работы движения «Фалуньгун», запрещенного в России и Китае, и распространении книг из списка экстремистской литературы. Накануне в Москве в рамках дела задержали еще трех человек
Наталья Миненкова
Наталья Миненкова (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тушинский суд Москвы на месяц, до 27 июня, арестовал Наталью Миненкову, которую обвиняют по делу об организации деятельности китайской секты «Фалуньгун», также известной как «Фалунь Дафа» (признана в России нежелательной организацией и запрещена). В 2020 году в перечень нежелательных в России попали несколько американских и британских организаций, связанных с «Фалуньгун».

Пресс-служба московских судов называет Миненкову членом ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». Дело против нее заведено по ч. 3 ст. 284.1 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Следствие считает, что женщина выступала как организатор, разработчик и исполнитель мероприятий, «направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных в России организаций», и при общении с членами центра «применяла различные меры конспирации». Следственный комитет накануне сообщил, что она распространяла книги движения, в том числе «Чжуань Фалунь», которая признана в России экстремистской.

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Книгу «Чжуань Фалунь» написал Ли Хунчжи, который в 1990-х основал движение «Фалуньгун». В его основе лежит гимнастика цигун (оздоровительная гимнастика) в сочетании с элементами буддизма, даосизма и конфуцианства. В 1999 году власти материкового Китая запретили деятельность «Фалуньгун», Ли Хунчжи был объявлен в розыск. Власти выдали ордер на арест лидера движения, который в тот момент жил в США, страна отказалась его экстрадировать.

В пятницу, 3 мая, следователи в Москве провели обыски у предполагаемых сторонников движения, вместе с Миненковой были задержаны еще три человека.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нежелательные организации секта арест Тверской суд Москва
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