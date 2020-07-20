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Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США

Сразу шесть неправительственных организаций из США и одна из Великобритании признаны нежелательными в России
Последователи движения «Фалуньгун» в США
Последователи движения «Фалуньгун» в США (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Деятельность сразу шести американских и одной британской неправительственных организаций признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение вынесено Генеральной прокуратурой.

«Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Ведомство направило в Минюст информацию о внесении в список международных и иностранных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной, следующих организаций:

  • World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) («Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун») (США);
  • Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае») (США);
  • Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) («Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун») (США);
  • Friends of Falun Gong Inc. («Друзья Фалуньгун») (США);
  • Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США);
  • Dragon Springs Buddhist Inc. («Буддистское сообщество «Родники дракона») (США);
  • The European Falun Dafa Association («Европейская ассоциация Фалунь Дафа») (Великобритания).

Таким образом, большинство попавших в черный список организаций поддерживают возникшее в Китае, но впоследствии запрещенное местными властями движение Фалуньгун, известное также как Фалунь Дафа. В России Фалуньгун в списках экстремистских организаций не числится, однако часть связанных с ним материалов включена в список экстремистских.

Закон о «нежелательных организациях» был принят в середине мая 2015 года. Он предполагает, что при согласовании с МИД России власти могут запрещать деятельность «нежелательных организаций» на территории страны. Соответствующее решение принимает генпрокурор или его заместители.

По данным на 20 июля, в списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста значатся 22 организации. В числе первых — еще в ноябре 2015 года — в этот список были включены фонды «Открытое общество» и «Содействие», учрежденные Джорджем Соросом. Позднее в черный список попали созданный по решению президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, возглавляемый бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт Национальный демократический институт международных отношений и другие организации.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Генпрокуратура, нежелательные организации
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