Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США

Таким образом, большинство попавших в черный список организаций поддерживают возникшее в Китае, но впоследствии запрещенное местными властями движение Фалуньгун, известное также как Фалунь Дафа. В России Фалуньгун в списках экстремистских организаций не числится, однако часть связанных с ним материалов включена в список экстремистских.

Закон о «нежелательных организациях» был принят в середине мая 2015 года. Он предполагает, что при согласовании с МИД России власти могут запрещать деятельность «нежелательных организаций» на территории страны. Соответствующее решение принимает генпрокурор или его заместители.

По данным на 20 июля, в списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста значатся 22 организации. В числе первых — еще в ноябре 2015 года — в этот список были включены фонды «Открытое общество» и «Содействие», учрежденные Джорджем Соросом. Позднее в черный список попали созданный по решению президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, возглавляемый бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт Национальный демократический институт международных отношений и другие организации.