В Курской области сбили восемь украинских ракет и беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки четырех украинских ракет и четырех дронов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа», — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Атаки на Курскую область со стороны Украины усилились с 6 августа, когда ВСУ попытались прорваться через российскую границу. Днем 9 августа в небе над регионом сбили еще семь украинских ракет.

В этот же день Минобороны России решило перебросить часть своих подразделений в Суджанский район, где идут боевые действия. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие два-три дня.