Энергодар частично остался без света после обстрелов
Часть Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, осталась без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Пока обстрел еще идет, около девяти прилетов было. Частично в Энергодаре нет света, информации по пострадавшим и разрушениям нет. Прилеты были не по ЗАЭС, [а] в районе города», — сказала она.
Администрация станции сообщила, что АЭС работает штатно. Все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов».
На станции уточнили, что радиационный фон на самой АЭС и вокруг нее — в пределах нормы.
Власти Запорожской области неоднократно сообщали о перебоях с энергоснабжением Энергодара. 10 июля глава региона Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение города нарушилось из-за обстрела со стороны Украины.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу.
«Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», — предупредил тогда Балицкий.
По его информации, часть городских базовых станций была переведена на резервные источники питания.
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