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Военная операция на Украине ,  
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Энергодар частично остался без света после обстрелов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Часть Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, осталась без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Пока обстрел еще идет, около девяти прилетов было. Частично в Энергодаре нет света, информации по пострадавшим и разрушениям нет. Прилеты были не по ЗАЭС, [а] в районе города», — сказала она.

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Администрация станции сообщила, что АЭС работает штатно. Все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов».

На станции уточнили, что радиационный фон на самой АЭС и вокруг нее — в пределах нормы.

Власти Запорожской области неоднократно сообщали о перебоях с энергоснабжением Энергодара. 10 июля глава региона Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение города нарушилось из-за обстрела со стороны Украины.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу.

«Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», — предупредил тогда Балицкий.

По его информации, часть городских базовых станций была переведена на резервные источники питания.

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Теги
Энергодар Запорожская АЭС обстрел
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