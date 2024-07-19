Гросси назвал причины вредного для безопасности ЗАЭС стресса сотрудников

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Сотрудники Запорожской АЭС подвергаются стрессу не только из-за военной операции, но и из-за отключений электроэнергии в Энергодаре, а также из-за нехватки водопроводной воды — все это сказывается в конечном итоге на ядерной безопасности, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он напомнил, что 17 июля сообщалось о нарушении электроснабжения жителей Энергодара в Запорожской области из-за масштабного сбоя, который сказался и на водоснабжении.

«Такие инциденты явно усугубляют и без того очень стрессовую ситуацию для людей, работающих на Запорожской АЭС. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Общее благополучие персонала вызывает озабоченность, поскольку оно также может повлиять на ядерную безопасность», — указал Гросси.

В то же время он отметил, что нестабильность в электроснабжении и водоснабжении Энергодара не отразилась на доступности к электроэнергии и охлаждающей воде для АЭС благодаря двум оставшимся линиям электропередачи за пределами площадки. Кроме того, 11 подземных скважин подают воду, необходимую для поддержания охлаждения шести реакторов в условиях холодного отключения.