Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения Энергодара

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Электроснабжение жителей Энергодара в Запорожской области нарушилось из-за обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу. В настоящее время в области работают силы противовоздушной обороны.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», — добавил Балицкий.

По его информации, часть городских базовых станций переведена на резервные источники питания.

Стабильность связи со своей стороны стараются обеспечить специалисты Министерства цифрового развития, добавил глава региона.

При последней атаке дронов на Энергодар 3 июля оказалась повреждена подстанция «Радуга», пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, большая часть города осталась без света и воды.