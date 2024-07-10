 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения Энергодара

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Электроснабжение жителей Энергодара в Запорожской области нарушилось из-за обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он призвал жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу. В настоящее время в области работают силы противовоздушной обороны.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», — добавил Балицкий.

ЗАЭС сообщила о вводе ограничений на подачу электричества в Энергодаре
Экономика
Запорожская АЭС

По его информации, часть городских базовых станций переведена на резервные источники питания.

Стабильность связи со своей стороны стараются обеспечить специалисты Министерства цифрового развития, добавил глава региона.

При последней атаке дронов на Энергодар 3 июля оказалась повреждена подстанция «Радуга», пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, большая часть города осталась без света и воды.

Теги
Запорожская область Энергодар электроэнергия обстрел
Материалы по теме
Глава «Росатома» заявил об ударе дронами по подстанции в Энергодаре
Политика
Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки на инфраструктуру Энергодара
Политика
Эксперты оценили последствия подрыва ВСУ поста контроля радиации на ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Кремль ответил на слова Страмера об ударах Storm Shadow по России Политика, 12:12
В Кремле призвали уважать «коллективные решения» не ехать на Олимпиаду Спорт, 12:11
Новый британский премьер назвал условие увеличения расходов на оборону Политика, 12:08
Кремль исключил связь формата переговров Путина и Моди с разногласиями Политика, 12:08
Минстрой оценил новые условия семейной ипотеки Недвижимость, 12:08
МОК оплатил билеты в Париж российской участнице Олимпиады и ее тренерам Спорт, 12:05
Торговая платформа «Кифа» официально объявила о планах выйти на IPO Инвестиции, 12:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Посмотрим, как вы справитесь»: 7 ошибок лидера, которые разрушат команду Pro, 12:00
Криптовалюта и риски: как обеспечить безопасность своих цифровых активов РБК Компании, 12:00
Япония передаст Украине четыре машины для разминирования Политика, 11:57
Медведев призвал готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества Политика, 11:53
Зеленский назвал недостаточными обещанные Украине системы ПВО Политика, 11:51
Forbes узнал о планах IT-компании «Омега» провести IPO в ближайшие годы Инвестиции, 11:44
Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения Энергодара Политика, 11:42