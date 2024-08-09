Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорстве

Павел Дуров (Фото: durov / Telegram)

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, юрист Ирина Болгар заявила, что получила сообщения от большого количества девушек после признания бизнесмена в том, что он является биологическим отцом более чем 100 детей.

«Мне написали многие люди, в том числе девушки, присылали фото и сканы переписки, свидетельствующие о параллельных отношениях», — рассказала она «РИА Новости».

Болгар подчеркнула, что никогда не собиралась разыскивать других детей бизнесмена и «выяснять другие детали» из его жизни, так как она «уважает чужие жизненные выборы и делает свои».

Впервые о совместных с Дуровым детях Болгар объявила в конце июня, опубликовав фото в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

В начале августа женщина прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова, а также семейную фотографию с дня рождения одного из сыновей, на котором тот присутствовал. Болгар рассказала изданию, что познакомилась с бизнесменом в 2012 году и в период с 2013 по 2017 год у них родились сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея.

Женщина жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к Дурову в Дубай, однако не смогла получить в ОАЭ вид на жительство. С 2020 года она и дети проживают в Швейцарии.

В разговоре с «РИА Новости» Болгар отметила, что знала об участии Дурова в донорской программе и не возражала против этого, так как донорство было анонимным. По ее словам, пока бизнесмен не сделал публичного признания, его участие в донорской программе «не оказывало никакого влияния» на их отношения и семью.

«Я сожалею, что Павел, делая публичные заявления относительно того, что он является донором спермы, при этом не будучи женатым и предпочитая жить один, и видит это своей миссией, не принимает во внимание чувства наших детей, которые могут столкнуться с насмешками и комментариями от ровесников в школе», — подчеркнула женщина.