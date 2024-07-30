Маск назвал Дурова новичком после признания о ста биологических детях
Американский бизнесмен Илон Маск сравнил создателя Telegram Павла Дурова с Чингисханом после информации о сотне его биологических детей.
Накануне сам Дуров сообщил, что около 15 лет назад стал донором спермы, благодаря чему более 100 пар в 12 странах смогли завести детей. По словам российского предпринимателя, изначально с такой просьбой к нему обратился его друг, так как у них с женой были проблемы с фертильностью. Однако руководитель клиники рассказал Дурову, что «высококачественного донорского материала» не хватает, и тот решил стать донором.
«Уровень новичка — Чингисхан», — прокомментировал эту информацию Маск в соцсети X.
Точное число детей Чингисхана неизвестно. Официально у него было по меньшей мере четверо сыновей и пятеро дочерей от его первой жены Бёрте. При этом историки оценивают, что Чингисхан имел несколько сотен детей, поскольку считается, что в общей сложности у него было около 500 жен.
У самого Маска по меньшей мере 12 детей от разных женщин, отмечал Bloomberg Businessweek.
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