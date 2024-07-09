Индийский премьер Моди принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

Нарендра Моди (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение и приедет на саммит БРИКС в Казани осенью этого года, сообщил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее приглашение прибыть на саммит Моди передал президент России Владимир Путин, отметив, что будет рад увидеть там премьера.

«Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.

Саммит глав стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября 2024 года.

Ожидается, что мероприятие также посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.