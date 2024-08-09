В Красноярском крае мигрантам запретят работать таксистами

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Власти Красноярского края ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Котюков.

В частности, с 1 марта 2025 года иностранных граждан в регионе нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Указ касается мигрантов, работающих по патентам. Патент оформляют граждане стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Исключение составляют Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

Котюков в телеграм-канале отметил, что красноярские власти «продолжают анализировать другие отрасли и виды деятельности, где необходимы аналогичные решения».

Ранее подобные меры принимали и в других регионах России, например, в Крыму и Саратовской области.

В апреле в Амурской области мигрантам запретили работать по патентам в 27 сферах бизнеса, в том числе в торговле, перевозках граждан на такси и автобусах, производстве напитков, детского питания и табака, добыче драгметаллов, а также в растениеводстве и животноводстве.

Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России началось после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Обвиняемыми по делу проходят граждане Таджикистана.