В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте
Мигрантам в Саратовской области с 1 мая запретят работать в нескольких сферах экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
Соответствующее постановление подписал губернатор области Роман Бусаргин.
Запрет действует для иностранцев с трудовыми патентами на работу в следующих сферах:
- продажа продуктов питания и напитков;
- перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте;
- перевозка граждан в такси.
Ограничения будут действовать до 31 декабря 2024 года.
В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2023 году в Саратовской области увеличилось число трудовых мигрантов. Лишь часть иностранцев устраивается на работу официально, что говорит о высоком уровне теневой занятности, добавили в правительстве. Также в регионе зафиксировали рост нарушений правил дорожного движения со стороны мигрантов.
Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России началось после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Обвиняемыми по делу о нападении на посетителей концертного зала проходят граждане Таджикистана.
В частности, ограничения для мигрантов ввели 15 апреля в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов на полгода запретил предоставлять иностранцам работу в ряде отраслей экономики на основании патентов. Мигрантов нельзя брать на работу в 35 сферах, в частности добыче полезных ископаемых, розничной торговле, обработке древесины.
Аналогичный запрет появился в Амурской области. В регионе иностранцам с патентами запретили работать в 27 сферах бизнеса.
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