В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте

Мигрантам в Саратовской области с 1 мая запретят работать в нескольких сферах экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Соответствующее постановление подписал губернатор области Роман Бусаргин.

Запрет действует для иностранцев с трудовыми патентами на работу в следующих сферах:

продажа продуктов питания и напитков;

перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте;

перевозка граждан в такси.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2024 года.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2023 году в Саратовской области увеличилось число трудовых мигрантов. Лишь часть иностранцев устраивается на работу официально, что говорит о высоком уровне теневой занятности, добавили в правительстве. Также в регионе зафиксировали рост нарушений правил дорожного движения со стороны мигрантов.

Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России началось после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Обвиняемыми по делу о нападении на посетителей концертного зала проходят граждане Таджикистана.

В частности, ограничения для мигрантов ввели 15 апреля в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов на полгода запретил предоставлять иностранцам работу в ряде отраслей экономики на основании патентов. Мигрантов нельзя брать на работу в 35 сферах, в частности добыче полезных ископаемых, розничной торговле, обработке древесины.

Аналогичный запрет появился в Амурской области. В регионе иностранцам с патентами запретили работать в 27 сферах бизнеса.