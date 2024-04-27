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Политика ,  
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В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте

Губернатор Саратовской области запретил мигрантам работать на транспорте

Мигрантам в Саратовской области с 1 мая запретят работать в нескольких сферах экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Соответствующее постановление подписал губернатор области Роман Бусаргин.

Запрет действует для иностранцев с трудовыми патентами на работу в следующих сферах:

  • продажа продуктов питания и напитков;
  • перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте;
  • перевозка граждан в такси.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2024 года.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2023 году в Саратовской области увеличилось число трудовых мигрантов. Лишь часть иностранцев устраивается на работу официально, что говорит о высоком уровне теневой занятности, добавили в правительстве. Также в регионе зафиксировали рост нарушений правил дорожного движения со стороны мигрантов.

В Амурской области мигрантам запретили работать в перевозках и торговле
Общество
Фото:Сервер Амзаев / Global Look Press

Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России началось после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Обвиняемыми по делу о нападении на посетителей концертного зала проходят граждане Таджикистана.

В частности, ограничения для мигрантов ввели 15 апреля в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов на полгода запретил предоставлять иностранцам работу в ряде отраслей экономики на основании патентов. Мигрантов нельзя брать на работу в 35 сферах, в частности добыче полезных ископаемых, розничной торговле, обработке древесины.

Аналогичный запрет появился в Амурской области. В регионе иностранцам с патентами запретили работать в 27 сферах бизнеса.

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Теги
Саратовская область мигранты трудоустройство мигрантов
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