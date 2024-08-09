В Липецке и окрестностях сняли красный уровень угрозы

На время действия красного уровня угрозы в Липецке и Липецком округе приостанавливали движение пассажирского транспорта. В ближайшее время его восстановят, перекрытия на дорогах уберут, сообщил Артамонов

Красный уровень угрозы отменили в Липецке и Липецком муниципальном округе, заявил губернатор области Игорь Артамонов. На время действия режима было остановлено движение пассажирского транспорта.

«На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются. Сохраняется желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что выезжает в деревню Копцевы Хутора неподалеку от Липецка, откуда эвакуируют жителей. До этого он провел заседание оперативного штаба по устранению последствий атаки беспилотников.