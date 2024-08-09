Подорвавший поезд под Рязанью опроверг планы уйти на спецоперацию

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на аэродром Дягилево в том же городе Руслан Сидики не собирается уходить на военную службу в зоне боевых действий на Украине, заявил «РИА Новости» его адвокат Игорь Поповский.

«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал собеседник агентства.

Несколькими днями ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Сидики попросил отправить его на военную операцию, чтобы «искупить свою вину кровью».

Сидики арестовали в декабре 2023 года. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ). По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет. По данным «РИА Новости», всего ему предъявили обвинения в совершении девяти тяжких преступлений.

Как сообщили в ФСБ, Сидики — житель Рязанской области, 1988 года рождения, является гражданином Италии и России. В феврале 2023 года украинская разведка завербовала его в Стамбуле, считают в спецслужбе.

По версии следствия, в июле того же года он с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, а в ноябре подорвал железную дорогу, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.