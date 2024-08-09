Подорвавший поезд под Рязанью опроверг планы уйти на спецоперацию
Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на аэродром Дягилево в том же городе Руслан Сидики не собирается уходить на военную службу в зоне боевых действий на Украине, заявил «РИА Новости» его адвокат Игорь Поповский.
«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — сказал собеседник агентства.
Несколькими днями ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Сидики попросил отправить его на военную операцию, чтобы «искупить свою вину кровью».
Сидики арестовали в декабре 2023 года. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ). По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет. По данным «РИА Новости», всего ему предъявили обвинения в совершении девяти тяжких преступлений.
Как сообщили в ФСБ, Сидики — житель Рязанской области, 1988 года рождения, является гражданином Италии и России. В феврале 2023 года украинская разведка завербовала его в Стамбуле, считают в спецслужбе.
По версии следствия, в июле того же года он с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, а в ноябре подорвал железную дорогу, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.
Весной этого года президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности людей, совершивших преступление или отбывающих наказание, при поступлении на военную службу по призыву или при заключении контракта. Закон не распространяется на осужденных по нескольким статьям, в том числе о теракте (ст. 205 УК), они заключить контракт с Минобороны не могут.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
Путин легализовал майнинг криптовалют
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Автомобили в России подорожают вдвое
На Земле ожидается магнитная буря
Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз
Подборка каналов РБК в Telegram