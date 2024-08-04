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Военная операция на Украине ,  
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Подорвавший поезд под Рязанью попросил отправить его воевать на Украину

ТАСС: подорвавший поезд под Рязанью попросил отправить его воевать на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Житель Рязани Руслан Сидики, подорвавший грузовой поезд под Рязанью и атаковавший местный аэродром, решил искупить вину участием в конфликте на Украине. Его обвиняют в совершении терактов
Руслан Сидики
Руслан Сидики (Фото: moscowcourts / Telegram)

Подозреваемый в подрыве железнодорожного полотна под Рязанью и атаке на аэродром Дягилево в том же городе Руслан Сидики попросил отправить его на службу в зону боевых действий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону СВО для прохождения службы в российской армии», — заявил собеседник агентства.

Сидики обвиняют в подрыве железной дороги в Рязанской области в ноябре прошлого года, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. Он же в июле 2023-го с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани.

ФСБ сообщала, что он является жителем Рязанской области, 1988 года рождения, гражданином Италии и России. По данным спецслужбы, украинская разведка завербовала его в феврале 2023 года, когда он находился в Стамбуле.

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Руслан Сидики

Сидики арестовали в декабре прошлого года. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет. По данным «РИА Новости», всего ему предъявили обвинения в совершении девяти тяжких преступлений.

Источники ТАСС сообщали, что Сидики атаковал аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Украины. По версии следствия, в подрыве железной дороги вместе с рязанцем участвовали другие неустановленные лица. Подорвать грузовой поезд с удобрениями он смог с третьего раза, пропустив два поезда с военнослужащими, техникой и оружием, сообщили в правоохранительных органах. По данным ТАСС, Киев обещал ему за это $15 тыс.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Рязань диверсия Военная операция на Украине
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Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти преступлениях
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