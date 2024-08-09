Артамонов рассказал о дополнительных пунктах временного размещения
В Липецке подготовили еще 9 пунктов временного размещения, которые готовы принять около 4,8 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артемьев.
«В настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка», — уточнил губернатор.
На территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС, жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют. В зону эвакуации попадают 416 домовладений. Пункты временного пребывания развернули в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни.
По словам губернатора, на месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах.
В эвакуируемых населенных пунктах выставят посты для охраны домов и имущества жителей, также на подъездных дорогах развернуты посты автоинспекции.
С 2:00 мск в Липецком муниципальном округе действует опасность атаки беспилотников. В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов. Позднее он рассказал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. По словам губернатора, поврежден объект энергетической инфраструктуры, было нарушено энергоснабжение. К 5:45 мск подача электричества была возобновлена, рассказал Артамонов.
Кроме того, по данным губернатора, шесть человек пострадали при атаке дронов.
В Липецком муниципальном округе на время действия красного уровня опасности приостановлено движение пассажирского транспорта, предприятиям не следует привлекать сотрудников к работе.
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