 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Артамонов рассказал о дополнительных пунктах временного размещения

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецке подготовили еще 9 пунктов временного размещения, которые готовы принять около 4,8 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артемьев.

«В настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка», — уточнил губернатор.

На территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС, жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют. В зону эвакуации попадают 416 домовладений. Пункты временного пребывания развернули в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни.

По словам губернатора, на месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах.

В эвакуируемых населенных пунктах выставят посты для охраны домов и имущества жителей, также на подъездных дорогах развернуты посты автоинспекции.

В Липецке восстановили электроснабжение
Политика

С 2:00 мск в Липецком муниципальном округе действует опасность атаки беспилотников. В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов. Позднее он рассказал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. По словам губернатора, поврежден объект энергетической инфраструктуры, было нарушено энергоснабжение. К 5:45 мск подача электричества была возобновлена, рассказал Артамонов.

Кроме того, по данным губернатора, шесть человек пострадали при атаке дронов.

В Липецком муниципальном округе на время действия красного уровня опасности приостановлено движение пассажирского транспорта, предприятиям не следует привлекать сотрудников к работе.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Липецкая область Игорь Артамонов эвакуация
Материалы по теме
В Липецке восстановили электроснабжение
Политика
Губернатор сообщил о шести пострадавших при атаке дронов под Липецком
Политика
Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Артамонов рассказал о дополнительных пунктах временного размещенияПолитика, 06:36
В Липецке восстановили электроснабжениеПолитика, 06:10
Губернатор сообщил о шести пострадавших при атаке дронов под ЛипецкомПолитика, 05:58
В США заявили, что перебросили на Ближний Восток «много военной силы»Политика, 05:53
Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме⁠Политика, 05:49
В Липецке под эвакуацию попали 416 домов из-за атаки дроновПолитика, 05:43
В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспортаПолитика, 05:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор Липецка рассказал о последствиях атаки дроновПолитика, 04:50
В окрестностях Липецка после атаки дронов решили провести эвакуациюПолитика, 04:47
Развожаев сообщил о сбитых целях и предупредил о падении обломковПолитика, 04:44
В Белгородской области сбили 29 дроновПолитика, 04:34
Развожаев сообщил об уничтожении двух морских беспилотниковПолитика, 04:20
В Курской области после отмены ракетной опасности объявили угрозу дроновПолитика, 04:16
Нобелевский лауреат возглавил временное правительство БангладешПолитика, 03:56