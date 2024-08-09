В Липецке и окрестностях приостановили движение пассажирского транспорта
В Липецке и Липецком муниципальном округе остановлено движение пассажирского транспорта, его восстановят после отмены красного уровня опасности, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
«Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА. Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости», — написал он в телеграм-канале.
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