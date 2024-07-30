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Общество ,  
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В Госдуме установили лимит сим-карт для одного абонента

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении оборота сим-карт, который ограничивает максимальное количество таких модулей связи для одного абонента. Закон опубликован на сайте Госдумы.

При этом лимит сим-карт в 20 штук на одного человека будет распространяться не только на иностранцев, но и на граждан России.

«Эта норма позволит повысить степень корректной идентификации абонентов-иностранцев в сети связи», — говорится в пояснительной записке.

Изменения дополнят федеральный закон «О связи». Проект был внесен в Госдуму 13 июня. В первом чтении его приняли 19 июня.

Проект закона внесли депутаты Госдумы Антон Горелкин и Василий Пискарев для «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов» при получении услуг связи. Документ также вводит новую норму об оповещении абонентов обо всех номерах, зарегистрированных на них.

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