В Госдуме установили лимит сим-карт для одного абонента

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении оборота сим-карт, который ограничивает максимальное количество таких модулей связи для одного абонента. Закон опубликован на сайте Госдумы.

При этом лимит сим-карт в 20 штук на одного человека будет распространяться не только на иностранцев, но и на граждан России.

«Эта норма позволит повысить степень корректной идентификации абонентов-иностранцев в сети связи», — говорится в пояснительной записке.

Изменения дополнят федеральный закон «О связи». Проект был внесен в Госдуму 13 июня. В первом чтении его приняли 19 июня.

Проект закона внесли депутаты Госдумы Антон Горелкин и Василий Пискарев для «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов» при получении услуг связи. Документ также вводит новую норму об оповещении абонентов обо всех номерах, зарегистрированных на них.

Госдума 30 июля приняла закон, который обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать данные о себе в Роскомнадзор. Какие именно данные нужно будет передавать и как, определит правительство.