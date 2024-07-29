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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове при взрыве загорелся объект инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в Харькове загорелся объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове после обстрела пожар возник на объекте инфраструктуры, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

Он не уточнил, какое именно предприятие загорелось и был ли потушен пожар.

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В ночь на 29 июля украинские телеканалы сообщили, что в Кривом Роге Днепропетровской области и Харькове прогремели взрывы. В это время в обеих областях объявили воздушную тревогу. Взрывы зафиксировали также в днепропетровском городе Павлограде.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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