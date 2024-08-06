В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
О громких звуках в областном центре также сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей пройти в укрытия.
В 0:36 мск в регионе объявили воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в пяти украинских регионах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Власти города периодически сообщают о взрывах. В частности, 29 июля Синегубов заявил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела. Он не уточнил, какое именно предприятие загорелось и был ли потушен пожар.
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram