В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

О громких звуках в областном центре также сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей пройти в укрытия.

В 0:36 мск в регионе объявили воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в пяти украинских регионах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти города периодически сообщают о взрывах. В частности, 29 июля Синегубов заявил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела. Он не уточнил, какое именно предприятие загорелось и был ли потушен пожар.