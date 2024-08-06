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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

О громких звуках в областном центре также сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей пройти в укрытия.

В 0:36 мск в регионе объявили воздушную тревогу. На данный момент предупреждение действует в пяти украинских регионах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове прогремели взрывы
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Люди в бомбоубежище

Власти города периодически сообщают о взрывах. В частности, 29 июля Синегубов заявил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела. Он не уточнил, какое именно предприятие загорелось и был ли потушен пожар.

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Военная операция на Украине Харьков Воздушная тревога
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