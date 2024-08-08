Смирнов доложил Путину о планах поставить бронезащиту и РЭБ на заправках
В Курской области автозаправочные станции (АЗС) оборудуют бронезащитой и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил врио главы региона Алексей Смирнов российскому президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.
«Проводим системную работу, чтобы все заправочные комплексы были оборудованы средствами РЭБ и бронезащитой», — сказал он.
По словам Смирнова, прошли переговоры с представителями топливно-энергетического комплекса региона по вопросам функционирования заправок, чтобы «топливо было, были резервы».
8 августа Путин провел по видеосвязи совещание с Алексеем Смирновым, в ходе которого тот доложил о ситуации в Курской области после попытки прорыва границы украинскими военнослужащими утром 6 августа. Столкновения ВСУ и российских военных продолжаются третьи сутки.
В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации. Несколько тысяч местных жителей покинули опасные территории. По данным властей, эвакуировались 200 человек.
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