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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую область

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Военная операция на Украине

США свяжутся с украинскими военными, чтобы спросить об их целях при атаке на Курскую область. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы собираемся обратиться к украинским военным, чтобы узнать больше об их целях. Что касается деталей, то я бы обратилась к украинцам, чтобы они рассказали об их собственных военных операциях», — сказала Жан-Пьер.

Он также добавила, что Вашингтон собирается продолжать поддерживать Киев.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что Украина вправе самостоятельно определять, какие операции проводить и какие цели преследовать.

Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую область
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут несколько дней. Врио главы региона Алексей Смирнов 6 августа сообщил о попытке прорыва границы с украинской стороны. Глава Генштаба России Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района».

7 августа он доложил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России остановлено, и пообещал, что операция ВСУ закончится их разгромом.

Президент России Владимир Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией». По данным Минздрава, от атак ВСУ в Курской области пострадал 31 человек. В регионе был объявлен режим ЧС.

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