Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
Правительство Эстонии с 8 августа ввело полный таможенный контроль в отношении граждан и грузов, которые едут из России. До этого он проводился выборочно.
Для путешественников, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль будет означать проверку каждого человека и его багажа. Если человек пересекает границу на автомобиле, то будут проверяться и сами транспортные средства, и находящиеся внутри вещи.
Как уточнил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, это касается пограничных пунктов Нарва, Койдула и Лухамаа.
Данное решение он объяснил тем, что Эстония должна сделать все возможное для пресечения перевозки через республику подсанкционных товаров. Он связал решение усилить таможенный контроль с «попытками несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров».
Применение полного таможенного контроля увеличит время пересечения границы, а число людей, которые ее пересекают, сократится, предположили в эстонском правительстве.
Россия осуждает введение санкций западными странами и считает их незаконными.
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