 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Сюжет
Война санкций
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Эстония планирует перейти к полному таможенному контролю в отношении граждан и грузов, которые едут из России, передает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Сейчас таможенный контроль проводится выборочно.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна должна сделать все возможное для пресечения перевозки через республику подсанкционных товаров. Он связал решение усилить таможенный контроль с «попытками несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров».

Материал дополняется

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Эстония Россия таможенные пункты пропуска
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:44
В Раде заявили о неготовности Торецка к обороне из-за «кровавой ротации»Политика, 13:43
Выпускающая USDT компания Tether отчиталась о прибыли в $5,2 млрдКрипто, 13:41
Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок PatriotПолитика, 13:40
Президент Венесуэлы согласился обнародовать итоги голосования на выборахПолитика, 13:38
Европа резко увеличила военные расходы. Поддержит ли это ее экономикуPro, 13:31
Черный список: какие автомобили угоняют чаще всего и в каких регионахАвто, 13:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как изменилась стоимость ремонта и стройматериалов в Москве и ПетербургеНедвижимость, 13:26
Перед взрывом в доме в Нижнем Тагиле неизвестные проверяли газовые трубыОбщество, 13:25
Финляндия поставит на границе с Россией контейнеры для бесед с беженцамиПолитика, 13:22
Число атаковавших Белгородскую область дронов выросло до десятиПолитика, 13:22
Apple Vision Pro как новый инструмент для бизнеса: кому и зачем нуженPro, 13:20
Неудача российского пловца. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:20
СБУ задержала священника и железнодорожника по делу о шпионажеПолитика, 13:18