Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Эстония планирует перейти к полному таможенному контролю в отношении граждан и грузов, которые едут из России, передает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Сейчас таможенный контроль проводится выборочно.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна должна сделать все возможное для пресечения перевозки через республику подсанкционных товаров. Он связал решение усилить таможенный контроль с «попытками несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров».
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