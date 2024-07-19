В Эстонии предложили закрывать на ночь КПП на границе с Россией
Эстония планирует закрывать по ночам два контрольно-пропускных пункта с Россией — «Лухамаа» и «Койдула». Соответствующий проект предложило Министерство финансов республики.
Как уточнил портал гостелерадио ERR, КПП «Койдула», согласно этому предложению, будет открыт с 5:00 до 22:00, таможенное оформление перевозимых товаров — с 7:00 до 19:00. Предлагаемое изменение не касается железнодорожного пункта пропуска в Койдула.
КПП «Лухамаа» должен работать с 7:00 до 19:00. Главным изменением станет полное его закрытие для пешеходов. Третий КПП в Нарве уже работает с перерывом на ночь.
По мнению главы Минфина Эстонии Марта Вырклаэва, ограничения необходимы для усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения. Он напомнил, что Финляндия и две другие прибалтийские республики, Латвия и Литва, уже закрыли свои сухопутные КПП с Россией и Белоруссией.
«Это означает, что наши КПП в Койдула и Лухамаа являются «окнами в Европу», через которые продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии ей способствовать», — сказал министр.
В то же время, по словам старейшины приграничной волости Сетомаа Рауля Кудре, планы правительства постоянно меняются, однако ситуация на границе должна оставаться стабильной и понятной для всех.
«Волость в любом случае выступает против полного закрытия погранпереходов, поскольку как в Койдула, так и в Лухамаа очень много экономической деятельности — это и организация парковок, кафе, люди с эстонской стороны получают там работу. И я, безусловно, не хочу, чтобы они лишились такой возможности», — добавил старейшина Сетомаа.
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