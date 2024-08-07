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Политика ,  
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Посольство обратилось к россиянам из-за беспорядков в Великобритании

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Посольство России в Лондоне попросило россиян избегать мест массового скопления людей из-за беспорядков в Великобритании. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства.

«Рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни», — говорится в сообщении.

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В Великобритании уже больше недели продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как 29 июля в прибрежном Саутпорте (графство Мерсисайд) вооруженный ножом подросток ворвался в танцевальную студию, убил трех девочек в возрасте от шести до девяти лет и ранил еще восемь детей и двоих взрослых.

После этого в соцсетях стали распространять информацию, что нападавший — радикальный иммигрант-мусульманин, который прибыл в Британию в 2023 году. Полиция на фоне этих слухов заявила, что распространяемая в соцсетях информация о преступнике некорректна и отметила, что не связывает происшествие с терроризмом.

Однако произошедшее спровоцировало беспорядки сперва в Саутпорте, а затем и в других городах. Протестующие атаковали несколько отелей, где проживают мигранты, также были столкновения с полицией.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что «нет и не может быть никакого оправдания» для участников погромов. Они понесут наказание по всей строгости закона, пообещал Клеверли.

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