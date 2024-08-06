Захарова раскритиковала французскую «посредническую» формулу мира

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Формула мирного разрешения конфликта на Украине, которую предлагает Франция, не учитывает ни законные интересы Москвы, ни права большой части жителей Украины, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала высказывания покидающего Москву посла Франции в России Пьера Леви в интервью, которое он дал «Независимой газете».

Захарова отметила: посол говорит, что нужно, чтобы ситуация вернулась к соблюдению международного права и Устава ООН, а также чтобы были учтены озабоченности украинцев, европейцев и Франции по вопросам безопасности. «При этом он ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан. Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», — сказала дипломат.

По ее мнению, роль Франции в ситуации вокруг Украины с самого начала можно «считать какой угодно, только не посреднической», ведь «в 2014 году Париж активно поддержал антиконституционный националистический госпереворот на Украине».

Представитель российского министерства уверена, что именно «при попустительстве Франции и Германии Украина потеряла возможность урегулировать кризис в Донбассе на основе минских соглашений путем реинтеграции восточных областей».

В результате «Франция является одним из наиболее активных финансовых и военных спонсоров» Киева.

Франция оказала военную помощь Украине на сумму более €3,8 млрд с 24 февраля 2022 года. Минобороны республики в марте 2024 года опубликовало список из 50 позиций, которые были отправлены Киеву.

В Москве осуждали любую западную помощь Киеву, указывая, что это приведет к затягиванию боевых действий и не изменит их исход. В частности, в Кремле предупреждали о неизбежности конфликта России и НАТО в случае появления военнослужащих альянса на Украине.