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Общество ,  
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Задержанного в загсе Благовещенска жениха перевели под домашний арест

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Задержанного в благовещенском загсе жениха из Благовещенска отправили под домашний арест, сообщили РБК в следственном управлении Следственного комитета по Амурской области. По данным телеканала RT, ему разрешают видеться с женой.

Сначала мужчину поместили в СИЗО, а позже смягчили меру пресечения, и он ждет решения суда в своей квартире.

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29-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «д» и «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

По данным следствия, вечером 28 мая 2024 года, гуляя по Благовещенску со своей будущей женой, задержанный увидел мужчин, которые распивали алкоголь, и «оскорбительно высказался в адрес этих граждан», спровоцировав конфликт. Затем он «без какого-либо повода» ударил в грудь ножом 57-летнему мужчине, считают в СК.

В СУ СК РБК уточнили, что пострадавший уже выписан из больницы.

Обвиняемого же задержали 1 июня 2024 года, сообщали в ведомстве. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Амурская область Благовещенск задержание уголовное дело
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