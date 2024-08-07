В Амурской области силовики задержали мужчину во время росписи в загсе
Жителя города Благовещенск задержали во время бракосочетания в загсе, сообщили РБК в Следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.
На кадрах видно, как наряд силовиков врывается в помещение и кладет мужчину на пол. На видеозаписи слышны женский плач и крики «помогите». Невеста попыталась подойти к жениху, но ее не подпустили.
29-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «д» и «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса), рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.
По данным следствия, обвиняемый убил человека вечером 28 мая 2024 года. В тот день, гуляя по Благовещенску со своей будущей женой, он увидел мужчин, которые распивали алкоголь, и «оскорбительно высказался в адрес этих граждан», спровоцировав конфликт. Затем он «без какого-либо повода» ударил в грудь ножом 57-летнему мужчине, считают в СК.
Обвиняемый задержан 1 июня 2024 года, уточнили в ведомстве. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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