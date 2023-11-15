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В Москве арестовали мужчину после предложения девушке и «ужина» в метро

В Москве на пять суток арестовали парня, сделавшего предложение девушке в метро
Фото: Татьяна Макеева / ТАСС
Фото: Татьяна Макеева / ТАСС

В Москве арестовали молодого человека по имени Евгений, который сделал своей девушке предложение на станции метро «ВДНХ». Об этом сообщает Msk1.ru со ссылкой на арестованного.

Судя по видео, которое изданию предоставил Евгений, 7 ноября он принес на платформу складные стол и стулья и пригласил девушку на «ужин» с шампанским и фруктами. В метро он встал на колено и сделал девушке предложение стать его женой.

По словам Евгения, на следующей день к нему и его невесте на работу в Crocus City Hall приехали полицейские: они потребовали написать объяснительные и вызвали в отделение вечером того же дня. «Мы сказали, что алкоголя не было, все нормально происходило и цивильно», — рассказал Евгений. Молодые люди написали объяснительные, но в отдел полиции не поехали.

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Фото:МВД РФ

На следующий день, когда Евгений вместе с невестой ехал на работу, их задержали. Ему и девушке предъявили обвинение в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По словам Евгения, их обоих сутки продержали в отделении до суда. В итоге девушку оштрафовали на 1 тыс. руб., а мужчине назначили арест на пять суток.

«Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор», — рассказал Евгений.

В пресс-службе ГУ МВД задержание молодых людей и приговор суда не комментировали.РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена

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Москва арест Московский метрополитен хулиганство штраф
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