Во Франции при стрельбе на свадьбе погиб один человек

Фото: edenpalace.fr

Во Франции в городе Тьонвиль департамента Мозель во время стрельбы на свадьбе погиб один человек и пятеро пострадали, сообщает местное издание Republicain Lorrain (RP).

По данным газеты, группа вооруженных людей ворвалась в зал и открыла огонь, ранив нескольких человек.

«Шести пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них тяжело ранены, сообщается, что один мужчина в возрасте около 20 лет скончался», — написало издание.

Спасательные службы также увезли беременную женщину, у нее травмы легкой степени, но она находится в шоковом состоянии.

Полиция пока проводит проверку, на месте происшествия было найдено множество гильз, уточнила газета.

В американском штате Арканзас 21 июня в продуктовом магазине произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Тогда 14 человек, включая сотрудников полиции и подозреваемого, получили ранения, четверых госпитализировали.