Во Франции при стрельбе на свадьбе погиб один человек
Во Франции в городе Тьонвиль департамента Мозель во время стрельбы на свадьбе погиб один человек и пятеро пострадали, сообщает местное издание Republicain Lorrain (RP).
По данным газеты, группа вооруженных людей ворвалась в зал и открыла огонь, ранив нескольких человек.
«Шести пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них тяжело ранены, сообщается, что один мужчина в возрасте около 20 лет скончался», — написало издание.
Спасательные службы также увезли беременную женщину, у нее травмы легкой степени, но она находится в шоковом состоянии.
Полиция пока проводит проверку, на месте происшествия было найдено множество гильз, уточнила газета.
В американском штате Арканзас 21 июня в продуктовом магазине произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Тогда 14 человек, включая сотрудников полиции и подозреваемого, получили ранения, четверых госпитализировали.
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