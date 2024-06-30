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Общество ,  
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Во Франции при стрельбе на свадьбе погиб один человек

Фото: edenpalace.fr
Фото: edenpalace.fr

Во Франции в городе Тьонвиль департамента Мозель во время стрельбы на свадьбе погиб один человек и пятеро пострадали, сообщает местное издание Republicain Lorrain (RP).

По данным газеты, группа вооруженных людей ворвалась в зал и открыла огонь, ранив нескольких человек.

«Шести пострадавшим была оказана помощь. Четверо из них тяжело ранены, сообщается, что один мужчина в возрасте около 20 лет скончался», — написало издание.

Спасательные службы также увезли беременную женщину, у нее травмы легкой степени, но она находится в шоковом состоянии.

Полиция пока проводит проверку, на месте происшествия было найдено множество гильз, уточнила газета.

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