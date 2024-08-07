 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский и Борисовский районы, пострадал мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори в Белгородском районе осколочное ранение ноги получил мужчина, уточнил губернатор. Раненого доставили в местную амбулаторию и оказали первую помощь, затем его перевезут в Белгород.

Также дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ» между селами Головино и Никольское. Автомобиль загорелся, но его потушили.

В Белгородской области после атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В Борисовском районе артиллерия обстреляла село Грузское. Снаряды повредили два частных дома, а также линии электро- и газоснабжения. В результате без света и газа остались село Грузское и несколько улиц в соседней Березовке, рассказал Гладков.

К устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны, когда это станет безопасно.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, утром 7 августа в Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность. Незадолго до этого Гладков сообщил о повреждении многоквартирного жилого дома после атак города Шебекино украинскими беспилотниками.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Белгородская область пострадавший ранение ВСУ дрон Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
Политика
В Белгородской области под обстрел попало село Ясные Зори
Политика
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Бегуны попали в завал в квалификации на 5000 м на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 16:40
«Непосильное бремя»: почему США ничего не делают с раздутым госдолгомPro, 16:38
Старовойт пообещал минимизировать последствия атак на Курскую областьПолитика, 16:31
Москвичи сэкономили ₽1,5 млрд на покупке земли под ИЖС у городаНедвижимость, 16:26
Легкоатлетка сделала предложение своему парню после финиша на ОлимпиадеСпорт, 16:21
Гражданка России и США Карелина признала вину в переводе денег ВСУОбщество, 16:17
Объем вложений в биржевые фонды денежного рынка превысил ₽400 млрдИнвестиции, 16:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбуПолитика, 16:11
Главы нескольких регионов сообщили о помощи Курской областиПолитика, 16:10
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 16:06
Новые владельцы «Арианта» ответили на жалобу профсоюза в прокуратуруБизнес, 16:06
Минфин направит транш на ₽1,8 млрд на переселение жителей Курской областиПолитика, 16:05
В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19–20%Финансы, 16:04
Захарова заявила, что украинцев отправили в Курск «на мясорубку»Политика, 16:04