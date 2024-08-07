В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал мужчина

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородский и Борисовский районы, пострадал мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори в Белгородском районе осколочное ранение ноги получил мужчина, уточнил губернатор. Раненого доставили в местную амбулаторию и оказали первую помощь, затем его перевезут в Белгород.

Также дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ» между селами Головино и Никольское. Автомобиль загорелся, но его потушили.

В Борисовском районе артиллерия обстреляла село Грузское. Снаряды повредили два частных дома, а также линии электро- и газоснабжения. В результате без света и газа остались село Грузское и несколько улиц в соседней Березовке, рассказал Гладков.

К устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны, когда это станет безопасно.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, утром 7 августа в Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность. Незадолго до этого Гладков сообщил о повреждении многоквартирного жилого дома после атак города Шебекино украинскими беспилотниками.