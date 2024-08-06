В Белгородской области после атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новостроевка-Вторая.
«К огромному горю, погиб один мирный житель», — написал глава региона. По его словам, мужчина скончался на месте от полученных ран до приезда медиков.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, утром 6 августа ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. В ночь на 6 августа в областном центре и Шебекино объявили ракетную опасность.
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