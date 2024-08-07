Дроны атаковали многоквартирный дом в Шебекино
Многоквартирный жилой дом поврежден в результате атак города Шебекино украинскими беспилотниками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Двумя дронами атакован многоквартирный дом», — написал глава региона.
По его словам, беспилотник повредил остекление в одной из квартир. Из-за атаки второго дрона в этой же квартире произошло возгорание, которое сотрудники МЧС уже потушили.
Кроме того, повреждены балконы и окна других квартир, отметил Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.
После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 6 августа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате погиб мирный житель.
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