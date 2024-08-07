В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Местных жителей попросили пройти в укрытия.
Спустя 8 минут после объявления ракетной опасности ее отменили в Белгороде и Белгородской области. В Шебекино и Шебекинском округе она продолжает действовать.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
Так, утром 7 августа Минобороны отчиталось о четырех беспилотниках ВСУ, сбитых за ночь над Курской областью. Кроме того, три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью.
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