 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителей Коренево в Курской области призвали не гулять по поселку

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глава Кореневского района Марина Дегтярева призвала жителей Коренево в Курской области ограничить свое передвижение по поселку.

«Уважаемые жители Кореневского района! Просьба ограничить передвижение по поселку в целях вашей безопасности», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией
Политика

Об атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область сообщил утром 6 августа глава региона Алексей Смирнов. Он тогда написал, что информация об атаках поступает из Суджанского и Кореневского районов.

В попытке прорыва через границу участвовали порядка 300 военных ВСУ, сообщало Минобороны России. У них на вооружении танки и бронемашины, заявляли в ведомстве. Тогда военные отчитались об уничтожении 16 бронемашин ВСУ.

Военное ведомство в 9:12 мск 6 августа также сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Курская область атака Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую область
Политика
СК завел уголовные дела после атаки ВСУ на Курскую область
Политика
Минобороны сообщило об ударах по формированиям ВСУ у Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 17:34
Украинец Беленюк остался без золота в борьбе. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:08
Жителей Коренево в Курской области призвали не гулять по поселкуПолитика, 21:02
В Сиднее арестовали мужчину, укравшего редкие монеты на сумму $393 тыс.Общество, 20:59
Беспорядки в Британии уронили рейтинг Кира СтармераПолитика, 20:56
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 20:54
Минздрав назвал число пострадавших при атаках ВСУ в Курской областиПолитика, 20:52
Хуситы атаковали судно и два американских эсминца в Красном мореПолитика, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинский нардеп Беленюк не смог выйти в финал Олимпиады в борьбеСпорт, 20:45
В миссии России в ООН выступили за «однополые драки» в боксе на ОлимпиадеСпорт, 20:44
На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации⁠Политика, 20:36
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
Минобороны показало кадры уничтожения САУ Krab в курском приграничьеПолитика, 20:08
В ООН призвали к деэскалации конфликта после атаки ВСУ в Курской областиПолитика, 20:05
Малкин остался «в шоке» от решения Кузнецова вернуться из НХЛ в КХЛСпорт, 20:01