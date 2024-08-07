Жителей Коренево в Курской области призвали не гулять по поселку

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Глава Кореневского района Марина Дегтярева призвала жителей Коренево в Курской области ограничить свое передвижение по поселку.

«Уважаемые жители Кореневского района! Просьба ограничить передвижение по поселку в целях вашей безопасности», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Об атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область сообщил утром 6 августа глава региона Алексей Смирнов. Он тогда написал, что информация об атаках поступает из Суджанского и Кореневского районов.

В попытке прорыва через границу участвовали порядка 300 военных ВСУ, сообщало Минобороны России. У них на вооружении танки и бронемашины, заявляли в ведомстве. Тогда военные отчитались об уничтожении 16 бронемашин ВСУ.

Военное ведомство в 9:12 мск 6 августа также сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.