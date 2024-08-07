В Германии два человека погибли при обрушении отеля

Фото: Alex Kraus / Reuters

Два человека погибли в результате обрушения одного из этажей отеля в Германии, сообщает Bild со ссылкой на полицию.

«Во вторник вечером около 23:00 (около 00:00 в среду мск) в городе Крев (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) частично обрушился отель. Обвалился один этаж. Два человека погибли. По данным полиции, это женщина и мужчина», — написало издание.

В момент аварии в здании находились около 14 человек. Пять из них выбрались из дома самостоятельно. Еще четверых людей спасатели достали из-под обломков.

По словам инспектора пожарной охраны, три человека все еще находятся под завалами.

В марте 2023 года в Катаре обрушился четырехэтажный дом. Тогда сообщили об одном погибшем человеке. Один из местных жителей рассказал, что часть постройки обрушилась на стоящее рядом трехэтажное здание.

Взрыв в жилом доме произошел на улице Сибирской в Нижнем Тагиле днем 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Жертвами взрыва стали десять человек, несколько десятков пострадали. Накануне следователи задержали газовщиков — среди них был один мастер и двое слесарей.