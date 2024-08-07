СК раскрыл, в чем обвинил газовщиков из взорвавшегося дома в Тагиле

1 августа в доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате погибли десять человек, несколько десятков пострадали. Задержанные газовщики проводили последнюю перед взрывом проверку газового оборудования

Фото: МЧС России

Сотрудники газовой службы провели ненадлежащее техническое обслуживание оборудования в жилом доме в Нижнем Тагиле, где прогремел взрыв. Об этом сообщил Следственный комитет.

Газовщики не должным образом провели обслуживание газового оборудования в жилом доме. Из-за этого «произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской в городе Нижнем Тагиле», уточнили в СК.

Накануне следователи задержали газовщиков — среди них был один мастер и двое слесарей.

СК ранее завел дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК). По этой части статьи максимальное наказание составляет лишение свободы сроком до десяти лет.

Взрыв произошел в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле днем 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Жертвами взрыва стали десять человек, несколько десятков пострадали.

Частично разрушенный при взрыве дом представляет собой пятиэтажное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик». Дом был построен в 1973 году, а его износ не превышал 30%. Капитальный ремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы. В доме находилось 80 квартир, писало издание Е1. ТАСС сообщал, что в результате взрыва было разрушено около 15 квартир.