Мастер и два слесаря задержаны по делу об обрушении дома в Нижнем Тагиле

Фото: МЧС России

Следователи задержали мастера и двух слесарей по делу об обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли десять человек. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее следователи возбудили дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

«В Свердловской области по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем обрушение подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле, задержаны трое сотрудников газовой службы», — сказал Шульга. Он уточнил, что задержаны мастер и два слесаря газовой службы.

В СК добавили, что ходатайства о заключении сотрудников газовой службы под стражу будут направлены в суд (Нижнего Тагила. — РБК) ориентировочно завтра.

Пока же задержанных допрашивают, решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Оперативники уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, подтвердили статус у пострадавших и родственников погибших, а также назначили судебные экспертизы, забрали и изучают документы. За расследованием следит центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до взрыва в доме в Нижнем Тагиле неизвестные проверяли в нем газовые трубы. По предварительным данным МЧС, причиной стал именно взрыв газа.

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